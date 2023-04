Poliziotti aggrediti, un terzo algerino finisce in cella  

C’è un terzo giovane finito in cella per la brutale aggressione ai Falchi, lo scorso 28 marzo in piazza del Carmine: si tratta di un 22enne algerino, indicato da un testimone come uno dei responsabili del pestaggio in cui quattro agenti hanno riportato ferite e uno di questi rischia di perdere l’udito all’orecchio destro. Gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno individuato al termine delle indagini dopo l’arresto, in flagranza, di altri due algerini. Il giovane è stato rintracciato nella sua casa, a Is Mirrionis: gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Deve rispondere, in concorso, di minacce, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina il 22enne, con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio e con un lavoro come aiuto cuoco, è stato interrogato dal gip. Difeso dall’avvocata Herika Dessì, ha raccontato la sua versione. Ha ammesso di trovarsi nella piazza quel giorno ma di essere stato allontanato da un agente prima che iniziasse l’aggressione. «Si è avvicinato un poliziotto e mi ha detto di andarmene». Lo ha anche descritto. «Con l’azione violenta non c’entro niente», ha ribadito al giudice che ha comunque convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere. Ora verranno svolte ulteriori indagini per verificare la versione del giovane, individuato grazie alle parole di un testimone.

I quattro agenti dei Falchi, il 28 marzo, erano impegnati in un servizio antidroga in piazza del Carmine. Erano stati circondanti e aggrediti da diversi migranti. Due (24enni) erano stati arrestati subito. Il 22enne era stato denunciato: ora è finito in carcere. (m. v.)

