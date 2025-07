Polizia urbana, via libera al regolamento 

Con 16 voti favorevoli e 2 astenuti è passato in Consiglio comunale il Regolamento della polizia urbana. Tra le misure anche la manutenzione e il decoro di edifici, l’arredo urbano e i murales, la tutela ambientale e la conduzione di animali di affezione.«Il nuovo Regolamento – spiega il sindaco Raimondo Cacciotto– è un elemento fondamentale per garantire una continua crescita qualitativa dei servizi al cittadino, nella prospettiva di consolidamento delle attività di contrasto a tutte le forme di insicurezza e degrado urbano». Particolare attenzione è stata riposta nell’art. 9 bis, in materia di indebita occupazioni di suolo pubblico. «Nel caso di occupazioni di suolo pubblico commerciale in modo difforme o in assenza di titolo, infatti – spiega il comandante della polizia locale Salvatore Masala - i provvedimenti volti all’interruzione dell’esercizio dell’attività saranno più stringenti, fino alla revoca della concessione». (c.fi.)

