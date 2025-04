Polizia, un anno in prima linea 

Un anno in prima linea, sempre al servizio dei cittadini. La Polizia di Stato anche in città ha festeggiato i 173 anni della fondazione con una mattinata in cui si è tracciato il bilancio dell’attività, sono stati conferiti riconoscimenti e in piazza Roma sono stati esposti i mezzi dei vari reparti. Un momento importante come ha ricordato il questore Giovanni Marziano che ha evidenziato l’impegno costante degli agenti.

La celebrazione

Dopo la lettura dei messaggi del presidente Sergio Mattarella e del capo della Polizia, è stato proiettato un video con le fasi principali di diverse operazioni poi il questore Giovanni Marziano ha tracciato un bilancio positivo degli ultimi 12 mesi «un merito va a chi mi ha preceduto ma anche a una comunità rispettosa». Nell’ultimo anno sono state identificate oltre 23mila persone, controllati 7mila 300 veicoli, contestati 169 illeciti amministrativi, 60 persone sono state arrestate e 283 denunciate. «Gran parte degli interventi è legata al codice rosso – ha sottolineato il questore- la violenza di genere resta un fenomeno allarmante a cui si aggiungono estorsioni e truffe agli anziani». Sempre alta la guardia sul fronte della lotta allo spaccio di droga «con operazioni significative e decine di sequestri, anche grazie alla squadra mobile».

I premi

Il questore Marziano e il prefetto Salvatore Angieri hanno consegnato lodi e benemerenze: premiati il vice questore Massimo Auneddu (per aver bloccato un uomo che minacciava di dar fuoco alla casa comunale), l’ispettore Domenico Scanu (per aver soccorso un uomo colto da malore), il vice ispettore Matteo Piga (per aver sgominato un’associazione a delinquere facente capo a un sodalizio ultras), la soprintendente Maria Cristina Camedda (per l’attività su un caso di violenza sessuale su minori), gli assistenti capo Matteo Rigamonti e Francesca La Gioia (per tre arresti per spaccio e armi), Gianni Maniero (salvò la vita a un uomo), Loredana Matta e Serafino Caddeo (per le 58 denunce a stranieri che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza), Fabio Ghiani (per l’attività culminata con 5 misure cautelari per violenza sessuale su minore, stalking e maltrattamenti) e l’assistente Giorgio Meli (per aver bloccato un’auto contromano).

