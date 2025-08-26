Polizia sulle tracce degli immigrati clandestini 

La missione era contrastare l’immigrazione clandestina. Ieri a Tortolì, con un servizio interforze disposto dalla Questura di Nuoro è stata condotta un’attività contro il fenomeno dell’immigrazione clandestina, denominata “Operazione straordinaria di rimpatrio Oscar 15”. L’attività si è sviluppata attraverso la collaborazione tra la Questura, la Guardia di finanza di Arbatax e la polizia locale di Tortolì. Le forze in campo hanno pattugliato il territorio, in cui soprattutto durante la stagione estiva è elevata la presenza di cittadini stranieri anche in concomitanza con le diverse manifestazioni culturali e commerciali, con l’obiettivo, fra gli altri, di accertare la regolarità dei permessi di soggiorno. Sono state condotte attività mirate al tracciamento e al successivo allontanamento di soggetti irregolari, a conferma della volontà della Questura di mantenere alta l’attenzione e l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva. Le operazioni rappresentano un pilastro fondamentale nella lotta all’immigrazione irregolare e vengono attuate, a livello locale, in base a un’attenta analisi condotta durante le sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che monitora l’entità del fenomeno migratorio a livello territoriale. (ro. se.)

