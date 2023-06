Polizia, Sewell si è dimessa 

Keechant Sewell, la prima donna alla guida della polizia di New York e simbolo della rivoluzione targata Eric Adams, si è dimessa dall'incarico dopo soli 18 mesi. L’annuncio è arrivato a sorpresa e senza spiegazioni: l’afroamericana si è limitata a ringraziare tutti e si è impegnata a continuare a sostenere da lontano il New York Police Department. Secondo indiscrezioni, dietro la sua repentina uscita ci sarebbero però attriti con il sindaco e i suoi fedelissimi, in primis l’ex capo del Nypd Phil Banks.