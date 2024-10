«Polizia razzista», scontro in Europa 

Il Consiglio d’Europa - l’organismo nato nel 1949 per promuovere la democrazia e i diritti nel continente - spiazza l’Italia pubblicando un duro rapporto della commissione contro il razzismo e l’intolleranza (l’Ecri), composta da 46 esperti indipendenti, uno per Paese membro.

Telefonata dal Colle

Secondo il documento la polizia italiana compie «profilazione razziale» - soprattutto verso rom e africani - mentre la politica negli ultimi anni è diventata sempre più «xenofoba», con un dibattito pubblico dai toni «divisivi» su stranieri e Lgbti. Affermazioni che suscitano l’indignazione della premier Giorgia Meloni e lo «stupore» del presidente Sergio Mattarella, che ha chiamato il capo della polizia Vittorio Pisani per esprimere «stima e vicinanza» alle forze dell’ordine. La presidente del Consiglio ha sparato ad alzo zero contro le valutazioni dell’Ecri: «Le nostre forze sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni, meritando rispetto, non simili ingiurie». Ancora più netto il vicepremier Matteo Salvini: «Donne e uomini in divisa sono stati attaccati vergognosamente da un ente inutile pagato anche con le tasse dei cittadini italiani. Se a questi signori piacciono tanto rom e clandestini se li portino tutti a casa loro a Strasburgo». Critico anche l’altro vicepremier, Antonio Tajani: «Non condivido una parola di ciò che è stato scritto, escludo che ci siano agenti, carabinieri, poliziotti o finanzieri razzisti».

Dem controcorrente

Per il rapporto, frutto di una missione in Italia della commissione, «le autorità non sembrano essere consapevoli della portata del problema e non hanno considerato l’esistenza della profilazione razziale come una forma di potenziale razzismo istituzionale», chiedendo a Roma uno studio «completo e indipendente». Quanto alla politica, il documento evidenzia che «purtroppo un certo numero di dichiarazioni e commenti considerati dispregiativi e carichi di odio provengono da politici e funzionari pubblici di alto profilo, soprattutto durante i periodi elettorali». E tra «gli esempi recenti di dichiarazioni razziste e Lgbti-fobiche nella vita pubblica», l’Ecri cita «le osservazioni fatte in un libro pubblicato nel 2023 da un generale delle forze armate italiane», ossia Vannacci (che non è citato per nome), su gay e italiani di colore. Non solo. La commissione denuncia «critiche indebite che mirano a minare l’autorità dei singoli giudici che decidono sui casi di migrazione», quando invece la magistratura deve essere «rispettata, protetta e promossa». Toni diversi dal Pd: «L’Ecri non accusa affatto le forze dell’ordine italiane di razzismo ma sollecita le istituzioni e le autorità politiche ad abbandonare alcune prassi come la profilazione razziale e stigmatizza il clima xenofobo e di odio nei confronti di diverse categorie - dice la senatrice Sandra Zampa, vicepresidente della delegazione italiana al Consiglio d’Europa - Se davvero il governo è interessato a promuovere stato di diritto, dignità della persona e rispetto dei diritti umani, accolga la richiesta d’istituire un’autorità indipendente sul tema del razzismo come suggerisce la Commissione».

Le botte agli studenti

E intanto ieri si è saputo che dieci poliziotti sono indagati a Pisa per le cariche sul corteo studentesco pro Palestina del 23 febbraio. Per tutti le accuse sono eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose, tra gli indagati vi sono anche i responsabili di piazza dell'ordine pubblico. A svolgere le indagini sono stati gli stessi colleghi della polizia ed infatti il dipartimento della pubblica sicurezza sottolinea in una nota la «piena collaborazione» con la Procura.

