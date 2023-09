Polizia, organico ridotto: «Solo 59 agenti nel territorio» 

Organici a ranghi ridotti per il commissariato e la polizia di frontiera: sono i problemi rappresentate dalle segreterie regionali Mosap Sardegna e provinciale Sassari ai parlamentari Aldo Mattia, Fabio Raimondo e Giovanni Satta, rappresentanti di Fratelli d'Italia. «Al momento al Commissariato di Olbia è stata assegnata dal Ministero dell'interno, una pianta organica di solamente 59 poliziotti, non adeguata alla vastissima competenza territoriale ed all'incremento demografico del comune di Olbia», si legge in una nota: «Stessa problematica si manifesta anche alla Polizia di frontiera dove molto spesso, nel periodo di maggior flusso turistico si è costretti a lasciare sguarnito il porto per gestire le attività dell'aeroporto.

