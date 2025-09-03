VaiOnline
Villacidro.
04 settembre 2025 alle 00:13

Polizia municipale, nuovo comandante 

Il Comune di Villacidro potenzia la propria struttura con quattro nuove assunzioni, tra cui il nuovo comandante della polizia municipale. Nei giorni scorsi hanno preso servizio un istruttore contabile per il servizio finanziario, un istruttore amministrativo contabile per affari generali e segreteria e un istruttore direttivo socioassistenziale per il servizio sociale. Alla guida della polizia locale arriva Simone Manconi, vincitore del concorso per istruttore direttivo di polizia locale.

«Queste assunzioni – spiega il sindaco Federico Sollai – completano quattro concorsi pubblici e mirano a sostituire figure che negli ultimi anni sono passate ad altre amministrazioni, soprattutto regionali, lasciando vuoti difficili da colmare». Sollai evidenzia le difficoltà dei comuni nel trattenere personale qualificato a causa delle differenze economiche con la Regione, rilanciando l’appello per l’approvazione del disegno di legge numero 68 sul comparto unico regionale.

L’amministrazione esprime fiducia nel nuovo comandante e ringrazia l’assistente superiore Carlo Puddu per aver guidato il corpo in una fase complessa. Con il rafforzamento dell’organico, Villacidro punta a migliorare servizi di prossimità, sicurezza e supporto alla comunità.

