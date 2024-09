Polizia locale, stato di agitazione 

Che le acque fossero agitate si era visto già nei mesi scorsi con la vertenza sul regolamento degli orari di servizio e la questione dell’armamento agli agenti.

E adesso, come peraltro avevano già annunciato, è arrivata l’ora di passare ai fatti: la Rsu e le organizzazioni sindacali Cgil, Uil, Csa/Cisal e Cse/Sulpl hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale della Polizia locale con una lettera inviata al prefetto, al sindaco, al direttore generale, al datore di lavoro, al dirigente della Polizia locale e agli operatori della Polizia locale. Sul piatto tantissime questioni a cominciare dagli orari di lavoro e della mancanza di un’armeria per custodire le pistole in dotazione, che gli agenti devono così tenere in casa propria.

Che cosa non va

Lo stato di agitazione riguarda più punti a cominciare dalla questione dell’armamento del Corpo, «con l’approvazione del relativo regolamento che prevede un iter procedurale non previsto dalla legge 65 del 1986, che ha imposto ai lavoratori l’obbligo di sottoscrivere una formale richiesta di porto d’armi ad uso per difesa personale e che per alcuni lavoratori questa mancata sottoscrizione ha comportato un provvedimento disciplinare e una sanzione». Inoltre, una volta assegnate le pistole, «è stato imposto l’obbligo della custodia nella propria abitazione per via della mancanza dell’armeria nei locali del Comando». E proprio questo fatto di tenere l’arma a casa, «è fonte per molti agenti di preoccupazione e stress non avendo in molti casi spazi appositi. A questo si aggiunge poi anche la mancanza di un adeguato piano di formazione e aggiornamento sull’uso».

C’è poi il capitolo degli orari di servizio: «È stato istituito un terzo turno estivo senza tenere conto della grave carenza di personale. Gli agenti sono 63 con un’ età media di 55 e ne occorrerebbero almeno il doppio». Questa carenza di personale, «determina un numero di pattuglie insufficienti rispetto alle esigenze della città». Nella vertenza si fa riferimento anche alle condizioni dei locali del Comando di viale Colombo, che «non rispondono alle normative previste in materia di salubrità e igiene e che determinano per i dipendenti condizioni di sicurezza sul lavoro insufficienti. La mancanza di porte blindate e un sistema di videosorveglianza, non consentono il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle leggi».

