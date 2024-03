Polizia Locale, sospeso il concorso per dirigente 

È già battaglia legale sul concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di un dirigente della Polizia Locale. Un ricorso al Tar ha per ora bloccato l’iter: dopo la prima udienza, i giudici del Tribunale amministrativo hanno rinviato la decisione nel merito al 17 luglio. Serviranno degli approfondimenti sulla vicenda che, visti i contenuti del ricorso presentato da un dipendente comunale, presenterebbe diverse criticità.

La scadenza per poter partecipare al concorso, pubblicato il 30 gennaio, era lo scorso 29 febbraio. Non erano ancora state rese note le date delle prove e il ricorso, con la fissazione di una seconda udienza da parte del Tar, ha per ora sospeso il procedimento. Secondo il ricorrente, idoneo per lo stesso profilo in una graduatoria analoga in un altro Comune sardo, l’amministrazione cagliaritana avrebbe dovuto utilizzare questa graduatoria anziché bandire un nuovo concorso con spendita di tempo e denaro pubblico.

Dunque tutto fermo. E il corpo della Polizia Locale resta per ora in mano al dirigente Gianbattista Marotto, nominato “a tempo” lo scorso luglio dopo il saluto a Guido Calzia, comandante della Municipale andato a capo del decimo gruppo di Ostia per poi passare al comando del gruppo del Centro storico di Roma lo scorso gennaio. Quella del nuovo dirigente della Polizia Locale sarà dunque una partita che gestirà il nuovo sindaco di Cagliari. Anche se all’orizzonte potrebbe esserci anche l’ipotesi dell’annullamento del concorso se il ricorso dovesse essere ritenuto fondato dal Tar. Il 17 luglio se ne saprà di più. (m. v.)

