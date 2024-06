Polizia locale, si cambia: previste cinque assunzioni 

Un grazie da parte del Consiglio comunale al comandante dei vigili dell’Unione dei Comuni del Sarrabus Maura Murgioni per il lavoro svolto negli ultimi 9 anni (dal primo luglio è in pensione) «ma adesso si volta pagina, ognuno va per conto suo e non certo per colpa di Muravera». A chiarirlo, con un pizzico di polemica, è il sindaco Salvatore Piu: «Nessuno si permetta di dire – chiarisce in Aula – che il servizio associato di polizia locale è decaduto per causa del sindaco di Muravera. Lo smentisco con tutte le mie forze«. Piu aggiunge: «avevo una proposta per proseguire, evidentemente da parte degli altri Comuni non c’era la volontà di andare avanti. In ogni caso per il futuro la porta è sempre aperta». Fra le proposte del primo cittadino c’era quella di nominare un nuovo comandante per tutti e cinque i Comuni (Muravera, Villaputzu, San Vito ma anche Villasimius e Castiadas): «Non c’è stato verso – dice ancora Piu – adesso facciano loro una proposta e vediamo, da qui a dicembre, se sarà possibile una organizzazione differente. Intanto noi ci siamo attrezzati per ripartire da zero».

Al comando dal primo luglio ci sarà Giuliano Marras, già in servizio presso il Comune di Muravera. Il responsabile amministrativo sarà invece l’ingegnere Paolo Alterio. Cinque le assunzioni stagionali previste (contratto part-time).

