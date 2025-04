«Polizia locale senza agenti, ci vogliono nuove assunzioni» 

«Integrare al più presto l’organico della Polizia locale a Portoscuso». Dall’opposizione arriva il grido d’allarme all’amministrazione comunale per bandire al più presto dei concorsi che possano garantire nuove assunzioni da destinare al comando di Polizia municipale.

«In questo momento ci sono problemi di organico che rendono molto difficile garantire il servizio – dice il consigliere di minoranza Rossano Loddo – sarebbe necessario che l’amministrazione comunale, al più presto, bandisse dei nuovi concorsi finalizzati all’assunzioni di nuovi agenti della polizia locale per integrare l’organico e ripristinare il comando di Polizia locale». In questo momento i vigili in servizio sono cinque; in vista della stagione estiva, quando le presenze e il traffico a Portoscuso diventano più intensi, probabilmente si procederà con le assunzioni temporanee dei vigili ausiliari.

«Gli ausiliari sono utili per coprire al meglio il periodo estivo, ma – dice Loddo – si devono trovare soluzioni definitive a lungo termine, integrando l’organico della Polizia Locale prevedendo al più presto nuovi concorsi Già domenica si sono verificati problemi alla circolazione in prossimità del Lungomare chiuso per lavori». (a. pa.)

