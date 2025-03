Polizia locale, sei in corsa per il ruolo di comandante 

Sei in corsa per diventare comandante della Polizia Locale. L’avviso pubblico del Comune ha visto una prima scrematura e ora si è allo sprint finale: in lizza ci sono gli attuali comandanti della Polizia Locale di Selargius (Marco Cantori), Quartucciu (Giovanni Nateri), Monastir (Francesca Onnis), Elmas (Marco Pili), del corpo intercomunale di Riccione (Pierpaolo Marullo) e il primo dirigente della Questura di Cagliari Giampiero Putzu.

Le proteste

La selezione ha creato parecchi malumori: i requisiti introdotti hanno infatti tagliato fuori i funzionari della Polizia Locale di Cagliari, anche quelli con tantissimi anni di servizio e professionalità nel corpo. Inoltre l’incarico sarà a tempo, con una procedura avviata dopo il naufragio del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente comandante della Polizia Municipale. Concorso indetto dal Comune nel gennaio del 2024 e annullato a settembre dopo il la sentenza del Tar a seguito del ricorso presentato da Davide Ullasci, diventato intanto comandante della Polizia Locale di Arzachena. I sindacati della Polizia Locale di Cagliari non hanno risparmiato le critiche. «Sappiamo», ha scritto il coordinatore aziendale del Csaral, Massimiliano Caboni, «che l’incarico di Gianbattista Marotto, facente funzioni, è prossimo al termine e che i tentativi per garantire un dirigente-comandante a questo corpo non sono andati a buon fine e che si rischia di proseguire nell’incertezza. L’esclusione a priori di negare la possibilità agli ufficiali del corpo della Polizia Locale di Cagliari di poter partecipare al bando ex articolo 110 preclude la possibilità di crescita professionale». Sotto accusa il requisito di almeno cinque anni di incarico di posizione organizzativa-elevata qualificazione: «Discriminatorio», scrive Caboni, «perché esclude senza motivo chi per anni ha gestito il corpo e garantito un ottimo servizio alla cittadinanza».

La delusione

Anche Giorgio Desogus, delegato regionale del Diccap, è critico: «Siamo per un comandante con posizione definitiva, attraverso un concorso, e non per uno a tempo. Speriamo però che chiunque arrivi sia idoneo a guidare un corpo con 250 agenti». Proteste rimaste inascoltate. (m. v.)

