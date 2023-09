Polizia locale premiata per Sant’Elena 

La commedia in lingua sarda e la gara ciclistica “Coppa sagra dell’uva”, hanno chiuso i festeggiamenti in onore della patrona Sant’Elena. E in occasione proprio della gara ciclistica, che ha avuto una grande partecipazione di atleti e di pubblico, è stata consegnata anche una targa alla Polizia locale.

A ritirarla dalle mani del presidente del Comitato di Sant’Elena Gianni Orrù e di Gino Mameli presidente dell’Asd omonima, il capitano Vittorio Cannas.

La targa arriva per «l’impegno» hanno detto Mameli e Orrù, «profuso anche quest’anno dagli agenti della Polizia locale per la buona riuscita della gara ciclistica, col presidio degli incroci e la regolamentazione del traffico». E la bicicletta sarà protagonista anche nei prossimi giorni con gli appuntamenti inseriti nella Settimana della mobilità sostenibile organizzati dal Comune per la campagna “Quartu si muove sostenibile e in salute”, con le associazioni.

Domani alle 17, al Parco Parodi di Sant’Andrea spazio a “Io Pedalo in sicurezza”, un laboratorio con giochi, percorsi didattici e gadget, che si concluderà con un rinfresco per tutti i partecipanti. Sarà presente anche l’associazione Laurus, che dalle 16.30 alle 19.30, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali organizza “Cambia stile - Vai in bici”.

Gli operatori dell’educativa di strada svolgeranno attività di animazione per i giovani partecipanti, dai 5 agli 11 anni. Nel dettaglio, sono previsti tre diversi circuiti: “Musica nel parco”, “Percorso sonoro” e “Suonando la natura”.

