Polizia locale, ognuno per conto suo 

Si scioglie dopo dieci anni di (poche) soddisfazioni e tante polemiche il corpo unico della polizia locale del Sarrabus. Dal primo luglio, i Comuni di Muravera, Villaputzu e San Vito procederanno ognuno per conto suo, così come ha sempre fatto Villasimius e, dopo un breve periodo di “unione”, anche Castiadas.

La nota ufficiale dove viene indicato che non ci sono più le condizioni per proseguire assieme è stata inviata nei giorni scorsi dal Comune di Muravera a quelli di San Vito e Villaputzu «ma non si dica - mette subito in chiaro il sindaco di Muravera, Salvatore Piu – che i vigili si sciolgono perché la nostra amministrazione è fuoriuscita: il fatto è che dal primo luglio non c’è più il comandante perché va in pensione. E senza comandante non si può andare avanti».

Risposte mancate

Piu va oltre: «Ho detto ai miei colleghi che io comunque un comandante a Muravera lo ho e se volevano approfittarne potevano stare sotto la sua guida. Non ho ricevuto risposta». Nessuna risposta neanche all’appello lanciato sei mesi fa sempre dal sindaco di Muravera: «Avevo detto che la polizia locale dell’Unione dei Comuni avrebbe avuto un senso solo se tutti e cinque i Comuni del Sarrabus ne avessero fatto parte, e quindi il mio era un invito rivolto a Castiadas e Villasimius affinché entrassero nel servizio associato. Evidentemente non c’è la volontà».

Spese in più

Lettura diversa da parte del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu: «La decisione dell’amministrazione comunale di Muravera di chiudere l’esperienza associata di polizia locale – sottolinea – la rispetto ma non la condivido. Sono sempre stato favorevole ad una gestione associata perché consente una maggiore forza, incisività e economie di spesa». Per Porcu «questa decisione determinerà la perdita dei finanziamenti regionali per esercizio associato di funzioni in seno alle Unioni per cui i Comuni dovranno ora reperire nei bilanci le somme per il funzionamento della polizia locale». In ogni caso «ci stiamo attivando – conclude Porcu – per nuove forme di convenzionamento».

Le sanzioni a Costa Rei

La convenzione tra i tre Comuni era stata rinnovata sino al 30 giugno, in attesa di trovare nuovi (improbabili) accordi. Nel 2022 il Comune di Muravera aveva chiesto la modifica del regolamento sugli introiti delle sanzioni, sino a quel momento suddivisi equamente tra i tre Comuni nonostante per il 90 per cento venisse fatto a Costa Rei. Modifica effettuata (50 per cento al Comune dove viene fatta la sanzione, il resto suddiviso in tre) ma che non è stata sufficiente a prolungare la convenzione.

Per il sindaco di Castiadas e presidente dell’Unione dei Comuni Eugenio Murgioni «la proposta del sindaco di Muravera di riunire i vigili dei cinque Comuni sulla carta era ottima ma la macchina burocratica dell’Unione non consente di soddisfare le esigenze dei territori. A Castiadas siamo riusciti ad assumere otto vigili per la stagione, l’Unione per garantire il controllo ne dovrebbe assumere 30 e non è mai stato possibile. Solo in quest’ultimo caso il corpo unico della polizia locale avrebbe avuto un senso».

