Polizia locale, nuovo comandante

A sette mesi di distanza dal pensionamento di Antonello Pireddu, anche il comandante della Polizia locale di Assemini Giovanni Carboni appende il berretto al chiodo: dopo 42 anni e 10 mesi di onorato servizio, l’ultimo della generazione dei cinque colleghi assunti negli anni Ottanta passa il testimone al collega Danilo Piras.sprime riconoscenza il sindaco Mario Puddu: «Tengo a ringraziare Giovanni a nome mio, dell’amministrazione e di tutta la comunità asseminese per quanto fatto in questi 42 anni».

Lo stesso Puddu ha nominato, come fece col predecessore nove anni fa, la nuova guida del corpo istituzionale: «Con estremo piacere ed emozione comunico che il nuovo comandante è Danilo Piras. Il suo è un ruolo prestigioso e, nel contempo, difficile. Ma sono convinto che abbia la competenza e l’entusiasmo giusto per una realtà difficile come Assemini», ha detto il sindaco.

Asseminese doc, 57 anni, Piras è entrato nella Municipale nel gennaio 2000: «Mi sento onorato di ricoprire una carica al vertice del Comando Polizia locale di Assemini che ricordo essere tra i primi dieci in Sardegna. Per fare ciò dovremo fare i conti con la carenza endemica di personale in un territorio vasto, composito e con necessità, problemi e aspettative diverse che necessitano di risposte concrete e immediate». (sa. sa.)

