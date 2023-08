Polizia locale, Loi al comando 

Arriva una nuova comandante per la Polizia locale: è la 54enne Monica Loi che ricoprirà il posto vacante da un anno dopo l’addio di Roberta Maxia a settembre 2022. Loi inizia la carriera nel 1998, come agente nel Comune di Villacidro, raggiunge poi il grado di ufficiale nel 2004, divetando vicecomandante. Nel 2018 lascia Villacidro per prendere il comando della polizia locale di Decimomannu. E ora la nuova avventura a Uta: «Sono pronta ad accogliere questa sfida e a mettere al servizio della comunità di Uta tutta l'esperienza che ho conseguito nel corso degli anni». Conclude il sindaco Giacomo Porcu: «Accogliamo con gioia la nuova comandante. Le auguro buon lavoro, e sono fiducioso che saprà trasformare le sue competenze e il suo spirito di squadra in un valore tangibile per tutti gli utesi».

