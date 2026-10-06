Polizia locale, in servizio il nuovo agente 

Il Comune di Villacidro compie un nuovo passo nel percorso di potenziamento della polizia locale. Nei giorni scorsi ha preso servizio il nuovo agente, Alessandro Muscente, alla sua prima esperienza professionale nel ruolo. «Sono soddisfatto», ha detto il sindaco, Federico Sollai, nel corso dell’accoglienza in sala consiliare dove c’era il comandante, Simone Manconi, «di dare il benvenuto al nuovo agente. Il rafforzamento del servizio è una priorità. Avere una struttura organizzata e dotata di personale significa garantire un controllo del territorio più capillare, efficiente e continuo, e rispondere con più efficacia alle esigenze dei cittadini».

Il nuovo ingresso è un ulteriore tassello nel lavoro quotidiano della Municipale: nove agenti al servizio della sicurezza e del decoro della cittadina capoluogo. Una risposta alla volontà politica di ampliare l’organico in considerazione del complesso lavoro.

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