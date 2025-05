Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianni Uras, hanno risposto in massa ai ripetuti appelli per l’emergenza sangue. Ieri in tanti si sono presentati al Centro trasfusionale per le donazioni, un gesto semplice ma importante soprattutto per le persone hanno costante necessità di trasfusioni.

Il centro del San Martino è aperto tutti i giorni, non è necessaria prenotazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA