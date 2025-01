Polizia locale in festa per il proprio patrono. Ieri in occasione della ricorrenza di san Sebastiano, in Cattedrale è stata celebrata la messa alla presenza delle massime autorità civili e militari (nella foto di Alessandra Chergia). I vigili urbani, con in testa il loro comandante Gianni Uras, hanno partecipato alla cerimonia che è stata l’occasione per ribadire l’impegno costante degli agenti al servizio dei cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA