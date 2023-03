Polizia locale in azione per garantire la sicurezza dei pedoni 

Continuano i controlli della Polizia locale nel centro cittadino per arginare la sosta selvaggia e per garantire la sicurezza dei pedoni. Due i punti dove si concentrano soprattutto i presidi dei vigili. Uno è quello davanti alle strisce pedonali in viale Colombo a pochi passi dall’incrocio con via Marconi dove si cerca di aiutare i pedoni ad attraversare.

Qui infatti gli automobilisti passano senza fermarsi davanti alle strisce spesso parlando al telefono e persino mandando messaggi senza guardare la strada. Ma non è l’unico punto dove succede.

Ieri pomeriggio una donna che attraversava la strada in via Turati nell’attraversamento pedonale rialzato davanti alle scuole, ha rischiato di essere messa sotto da un’automobilista tutto intento a mandare messaggi e per nulla preoccupato di fermarsi.

Altro punto critico è quello di piazza Azuni. Qui il problema sono le auto in sosta nel percorso pedonale e nello spartitraffico realizzato con le strisce. Così a tutte le ore del giorno. Lo spazio si svuota soltanto quando arrivano gli agenti che più o meno tutti i giorni sistemano una pattuglia per presidiare la zona ma quando se ne vanno la situazione torna identica con i pedoni costretti a passare in mezzo alla strada.

RIPRODUZIONE RISERVATA