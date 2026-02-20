Polizia locale,  il comando  passa a Cossu 

Cambio ai vertici della Polizia locale cittadina. Da ieri Alessandro Cossu ha assunto ufficialmente l’incarico di comandante dell’area polizia locale e protezione civile. È subentrato a Giampiero Farinelli, a cui il sindaco Alfonso Marras ha revocato la funzione con un decreto motivato da esigenze di riorganizzazione generale della macchina amministrativa. Cossu, già vicecomandante e responsabile dell’Area, conosce a fondo struttura e territorio, elementi che hanno pesato nella scelta dell’amministrazione.

«Con la nomina del nuovo comandante – spiega il sindaco – avviamo una fase improntata alla massima collaborazione reciproca, per migliorare l’azione pubblica nell’interesse della comunità». Il sindaco sottolinea come la scelta ricada su un funzionario «di elevata qualificazione, già conoscitore della macchina amministrativa e del territorio nella convinzione che Cossu saprà guidare il corpo con competenza e professionalità». ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA