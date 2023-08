Polizia Locale, dilemma comandante  

Ancora un mese “ad interim”, tempo necessario al sindaco Paolo Truzzu di sciogliere il dilemma su chi potrebbe essere il nuovo comandante della Polizia Locale. Intanto si va avanti, fino al primo ottobre, con il dirigente Gianbattista Marotto, già alla guida dell’area Igiene e Ambiente. «L’incarico dirigenziale», spiega, «è coperto. Siamo assolutamente in una situazione ordinaria: il dirigente ha un ruolo organizzativo e di coordinamento. Gli ufficiali, e tutto il personale della Municipale, svolgono al meglio tutti i servizi previsti». Dopo la partenza di Guido Calzia, rientrato a Roma al comando del decimo gruppo mare di Ostia, c’è chi ipotizzava la nomina di un altro comandante “operativo”. Sono circolati anche diversi nomi. Poi il primo cittadino ha optato per una figura interna.

Ufficiali

E dal primo di settembre ci sarà anche un ufficiale in meno: Davide Ullasci, braccio destro di Calzia nei suoi due anni di comando, sarà il nuovo comandante della Polizia Locale di Iglesias. Un vuoto nella pianta organica da colmare: «L’incarico che aveva verrà subito assegnato a un altro ufficiale», sottolinea Marotto. «Sulla eventuale assunzione di un nuovo ufficiale dovranno essere fatte diverse valutazioni». L’attuale dirigente si trova al comando di 13 ufficiali, 221 agenti e 19 amministrativi. E a chi parla di indebolimento, dopo l’addio di Calzia e di un ufficiale, replica: «Il contesto in cui stiamo operando è assolutamente ordinario. E l’attività di questo periodo, nonostante le ferie, lo dimostra».

Il lavoro

L’evento delle Frecce Tricolori, con la viabilità da gestire soprattutto dopo l’esibizione al Poetto, è stato uno dei momenti più complessi nella gestione Marotto. «Ci sono stati dei disagi, complici anche due incidenti. Ma il personale della Polizia Locale ha operato al meglio: anche in passato, quando ci sono state le Frecce Tricolori, il rientro dal Poetto ha messo in difficoltà la viabilità come è normale che sia quando si muovono, contemporaneamente, decine e decine di migliaia di mezzi». Per il resto la Polizia Locale prosegue con una serie di servizi specifici: «Controlli delle concessioni del suolo pubblico, le verifiche in occasioni di eventi e manifestazioni, le attività legate ai reati ambientali e agli illeciti nello smaltimento dei rifiuti. Oltre all’ordinario, con la viabilità e i rilievi in caso di incidenti».

