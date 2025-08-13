Polizia locale, corsi per preparare il concorso  

Il Comune, con un concorso, assumerà 47 nuovi agenti di Polizia locale. Per preparare le prove l’associazione culturale Scuola di formazione professionale, leader dal 2007 nella preparazione specifica dei concorsi per agenti di Polizia locale, ha organizzato dei corsi. L'iniziativa si terrà da lunedì 1 a mercoledì 3 settembre e sarà realizzata in collaborazione con il Centro culturale Aquarium Gallery di Cagliari che metterà a disposizione la sala polifunzionale di Via Tasso 23/a.

Il corso verrà strutturato nella formula full-immersion 20 ore, sarà di natura teorica e tratterà la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi di concorso. Docente sarà Andrea Prassini vice comandante della Polizia locale di Santo Stefano di Magra (La Spezia).

«È molto importante partecipare ai concorsi», riferiscono dalla direzione della Scuola di formazione professionale, «perché anche qualora non si riuscisse ad entrare nei primi 47 che verranno immediatamente assunti, le graduatorie, per legge, (salvo proroghe), durano almeno due anni, pertanto ci sarà la possibilità di essere assunti in seguito». Al termine del corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e tutta la normativa.

Il termine ultime per iscriversi è giovedì 28 agosto. Per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni. Per maggiori informazioni chiamare il numero 328.5467479 oppure inviare una email a: scuolaformazione.corsi.ca@gmail.com.

