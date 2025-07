Polizia locale, concorso per 47 agenti 

È pubblicata sull’Albo pretorio online del Comune di Cagliari, la documentazione relativa al bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di 47 posti di agente istruttore di Polizia Locale, a tempo pieno e indeterminato. Gli interessati dovranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica tramite il Portale unico del reclutamento InPA, disponibile all'indirizzo www.inpa. gov.it previa registrazione. La registrazione è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione Spid, Cie, Cns, eldas.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inserite nel Portale del reclutamento InPA entro e non oltre il termine perentorio delle 11 del 29 agosto 2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA