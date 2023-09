«Polizia locale, ci sono pochi ufficiali» 

Pochi, pochissimi ufficiali nella Polizia locale. La denuncia arriva dagli stessi agenti con un documento inviato a sindaco, assessori e consiglieri comunali. Una protesta per «una disparità di trattamento» nell’assegnazione di funzionari nei vari servizi: nessun nuovo inserimento, lamentano i poliziotti firmatari, ha riguardato la Municipale. «Una situazione», evidenzia il comandante Gianbattista Marotto, «segnalata all’amministrazione che sta affrontando il problema». E il sindacato Csa della Polizia Locale, aggiunge: «I lavoratori stanno portando alla ribalta mediatica», sottolinea il coordinatore Caboni Massimiliano, «una problematica ben conosciuta, per la quale questo sindacato sta conducendo positive e produttive interlocuzioni con l’amministrazione».

I numeri

Nel documento inviato al Comune lunedì, gli agenti riportano anche alcuni dati: «Abbiamo un funzionario ogni 18 operatori. In altri Comuni come Ravenna la media è di due e mezzo, a Reggio Emilia è di 5 e mezzo e a Modena di sei e mezzo». La presenza dei funzionari per i firmatari è necessaria ancora di più «perché assume la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria, imprescindibile oggi perché la Municipale è sempre più impegnata con le altre forze di Polizia nel controllo del territorio per combattere gli episodi di microcriminalità in costante crescita».

Il futuro

Una necessità ben presente agli uffici del Personale del Comune. «Le criticità», conferma la dirigente Illena Sacconi, «sono note perché ci sono stati dei confronti con il sindacato. L’amministrazione sta lavorando su alcune ipotesi concorsuali anche per le figure di funzionari nella Polizia locale. La città cresce e servono certamente più agenti e ufficiali: anche perché bisogna valutare i pensionamenti che ci saranno nei prossimi anni. Le nuove norme sui concorsi non sono semplici ma contiamo di dare risposte concrete entro i primi mesi del 2024».

La trattativa

Il sindacato Csa intanto ribadisce «l’impegno del sindaco e della dirigente del Personale, ribadito nei tavoli di trattativa sperando che il tutto si traduca in progressioni interne e assunzioni». Caboni aggiunge: «La Polizia locale è sana, con ottime professionalità tra i funzionari e gli agenti: c’è la necessità di una implementazione nell'organico, a tutti i livelli, per garantire le molteplici mansioni e competenze. Come sindacato continueremo la trattativa per raggiungere gli obiettivi auspicati, con la collaborazione dimostrata dalla parte pubblica e dai numerosi iscritti al Csa».

RIPRODUZIONE RISERVATA