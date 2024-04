Polizia Locale, c’è un ricorso ma il concorso non si ferma 

Nessuna sospensione, nessuno stop: il ricorso al Tar, presentato il mese scorso con l’udienza per la decisione nel merito fissata al 17 luglio, non ferma il comune di Cagliari che va avanti con il concorso per la nomina del dirigente della Polizia Locale. I nuovi passi sono stati la scelta della commissione esaminatrice e la comunicazione delle due prove scritte che si terranno il 13 e 14 giugno. Dunque nessun timore davanti al ricorso: l’amministrazione comunale è convinta di essere nel giusto e di aver rispettato l’iter amministrativo.

Le tappe

Il Comune ha pubblicato il concorso il 30 gennaio e ora, con determinazione firmata il 4 aprile 2024 dalla dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, ha nominato la commissione esaminatrice, composta da Gianantonio Sau, direttore generale del comune di Cagliari in qualità di presidente, Vito Antonio Bonanno, segretario generale del comune di Alcamo, e Patrizia Celani, dirigente della Polizia Locale del comune di Ascoli. Essendo arrivato un numero di domande di partecipazione inferiore alla soglia fissata, non servirà svolgere la prova preselettiva: si passa dunque alle prima prove scritte. Le date sono il 13 e 14 giugno: la sede verrà comunicata successivamente.

La battaglia

Per ora dunque non c’è alcuna sospensione dell’iter. Anche se il ricorso, presentato da un dipendente comunale, ha dato il via a una battaglia legale sul concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di un dirigente della Polizia Locale. I giudici del Tribunale amministrativo, dopo la prima udienza, hanno rinviato la decisione nel merito al 17 luglio. Serviranno degli approfondimenti sulla vicenda davanti alle osservazioni presentate nel ricorso. Secondo il ricorrente, idoneo per lo stesso profilo in una graduatoria analoga in un altro Comune sardo, l’amministrazione cagliaritana avrebbe dovuto utilizzare quella graduatoria anziché bandire un nuovo concorso con spendita di tempo e denaro pubblico.

L’attesa

E il corpo della Polizia Locale resta per ora in mano al dirigente Gianbattista Marotto, nominato “a tempo” nel luglio dell’anno scorso dopo il saluto a Guido Calzia, comandante della Municipale andato a capo del decimo gruppo di Ostia per poi passare al comando del gruppo del Centro storico di Roma lo scorso gennaio. Il concorso intanto va avanti e a luglio si conoscerà l’esito del ricorso.

