VaiOnline
Alghero
11 agosto 2026 alle 00:36

Polizia locale, body cam e turni di notte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuove body cam per gli agenti della polizia locale e un restyling delle uniformi. Le telecamere indossabili, modello “Action 4”, entreranno in funzione negli interventi considerati più delicati, quando gli agenti si troveranno ad affrontare situazioni di particolare pericolo o minaccia. Sono alcune delle novità, a cui si aggiunge il prolungamento del servizio notturno, fino alle 4, nei fine settimana estivi e al “Progetto decoro”, che vede quattro agenti dedicati al presidio del centro storico. «Abbiamo lavorato fin dall'inizio del mandato per costruire una polizia locale più presente e più efficiente - sottolinea il sindaco Raimondo Cacciotto – e i risultati sono il frutto di investimenti concreti su personale, mezzi e tecnologie». Il comandante Salvatore Masala evidenzia il valore operativo delle nuove dotazioni. «Le body cam rappresentano una tutela fondamentale per gli agenti durante gli interventi più complessi e una garanzia di trasparenza per i cittadini». (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Nell’Isola emergenza-plastica

l Ragas, Serreli
L’emergenza

Sinnai spera nel piano d’emergenza: «Coi turisti i problemi aumentano»

La sindaca: il paese giovedì ritirerà i rifiuti, serve una soluzione prima 
Raffaele Serreli
Baronia.

Budoni si ferma, Dorgali virtuoso

Fabrizio Ungredda
Il fenomeno

Eclissi di sole, un giorno speciale

Manuel Floris
note polemiche

Salvini all’Agnata diventa un caso

Il ministro: da sempre fan di De Andrè. Ma la nipote di Faber lo attacca 
caso report

Attentato a Ranucci, arrestato Lavitola

L’ipotesi: voleva lanciare il giornalista in politica e guadagnare per sé un posto 