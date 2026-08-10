Polizia locale, body cam e turni di notte 

Nuove body cam per gli agenti della polizia locale e un restyling delle uniformi. Le telecamere indossabili, modello “Action 4”, entreranno in funzione negli interventi considerati più delicati, quando gli agenti si troveranno ad affrontare situazioni di particolare pericolo o minaccia. Sono alcune delle novità, a cui si aggiunge il prolungamento del servizio notturno, fino alle 4, nei fine settimana estivi e al “Progetto decoro”, che vede quattro agenti dedicati al presidio del centro storico. «Abbiamo lavorato fin dall'inizio del mandato per costruire una polizia locale più presente e più efficiente - sottolinea il sindaco Raimondo Cacciotto – e i risultati sono il frutto di investimenti concreti su personale, mezzi e tecnologie». Il comandante Salvatore Masala evidenzia il valore operativo delle nuove dotazioni. «Le body cam rappresentano una tutela fondamentale per gli agenti durante gli interventi più complessi e una garanzia di trasparenza per i cittadini». (c.fi.)

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