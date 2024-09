Polizia Locale, battaglia senza fine sul nuovo dirigente 

La battaglia, legale, sul nuovo dirigente della Polizia Locale va avanti e approda anche in Consiglio Comunale. Dopo la recente sentenza del Tar Sardegna che ha annullato il procedimento, già avviato, per l’assunzione di un nuovo comandante della Municipale, la giunta con una recente delibera ha dato il via libera a una procedura per l’assunzione di un dirigente per la Polizia Locale a tempo determinato. «Il tutto», è l’affondo di Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024, che ha presentato un’interrogazione che potrebbe essere discussa oggi in Aula, «senza tenere conto della sentenza del Tar. Perché non si procede come indicato nel dispositivo del Tribunale amministrativo, e cioè scorrendo la graduatoria di un’altra amministrazione, quella di Olbia, con un candidato interno che avrebbe potuto ricoprire quel ruolo?».

La collaborazione

Il diretto interessato, Davide Ullasci, attualmente al comando della Polizia Locale di Iglesias e in passato braccio destro dell’ex comandante della Municipale di Cagliari, Guido Calzia, preferisce non commentare la decisione presa dal Comune ribadendo «la piena disponibilità a un dialogo costruttivo con l’amministrazione». Più o meno le stesse parole dopo la decisione del Tar Sardegna di sospendere il concorso: «Ho sempre fatto il mio lavoro con dedizione, professionalità ed entusiasmo e continuerò a farlo. Non nascondo che sarei onorato se mi venisse chiesto di mettermi a disposizione della città in cui sono cresciuto», aveva detto Ullasci (assistito dai legali Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Claudio Tuveri).

I dubbi

Ora arriva la delibera della giunta per il concorso, questa volta a tempo determinato (per tre anni), per la nomina di un nuovo dirigente della Polizia Locale. «Chiediamo», ribadisce Farris nell’interrogazione, «le motivazioni per le quali non è stata data attuazione alla sentenza del giudice del Tar. E in caso di ulteriore e probabile opposizioni o ricorso, come si intenderà motivare un ulteriore aggravio di procedimento amministrativo. E come si gestirà la questione di un comando senza dirigente di ruolo da giugno 2023». (m. v.)

