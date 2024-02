Polizia locale al Parco: sanzioni ai padroni che lasciano liberi i cani 

Le segnalazioni si sommavano da diverso tempo. Nelle aree verdi del parco di Molentargius circolavano cani, anche di grossa taglia, lasciati liberi di muoversi senza guinzaglio, con il rischio di aggressioni non solo agli altri cani, ma anche ai loro proprietari. Così, a sorpresa, nei giorni scorsi sono arrivati gli agenti della Polizia locale, che hanno svolto controlli sull’utilizzo del guinzaglio. I vigili hanno multato alcune persone che circolavano nell’area umida lasciando il loro cane libero e senza controllo.

Questo servizio andrà avanti anche nei prossimi giorni. Lo scopo è tutelare l’incolumità di tutti, anche alla luce degli ultimi episodi di aggressione di cani da parte di pitbull nel litorale.

«Già diverse volte avevamo chiesto un controllo da parte della Polizia locale», commenta una frequentatrice dell’area verde in via Don Giordi, «e siamo contenti che finalmente si stia facendo qualcosa. La gente deve capire che i cani devono essere tenuti al guinzaglio perché, anche se sono mansueti con le persone, non si sa mai come possono reagire con gli altri cani e tutti devono potersi sentire sicuri quando escono con i propri animali».

Intanto vanno avanti le sterilizzazioni dei cani femmina tenuti da due donne in una casa privata, sottoposte a sfratto esecutivo a Santu Lianu. Sono settanta, vengono prelevate a gruppi di cinque per le operazioni nelle sale del canile Shardana, dove resteranno anche per tutta la degenza. Terminato questo periodo, però, saranno riportati nell’abitazione in attesa che si possa trovare una soluzione.

