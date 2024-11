Polizia Locale a Pirri: controlli quotidiani 

Troppi furti nelle auto parcheggiate, ma anche blitz nelle abitazioni e incendi. I numerosi casi registrati negli ultimi mesi a Pirri ha fatto scattare diverse denunce e proteste da parte degli abitanti. E una prima risposta è arrivata dal Comune: è stato attivato un servizio di pattuglia giornaliera della Polizia locale, dedicato esclusivamente al territorio della Municipalità di Pirri. Non solo: a gennaio inizieranno i lavori di restauro della storica sede della Polizia Municipale.

Un messaggio, quello lanciato dall’amministrazione, di maggiore sicurezza. Il servizio, come fanno sapere dagli uffici del Comune, «prevede due attività di controllo con altrettante pattuglie che si daranno il turno garantendo una copertura dalla mattina alla sera per le strade di Pirri». Soddisfatta la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca: «Un altro passo in avanti. Continuiamo a lavorare per tenere fede agli impegni presi e per rispondere alle segnalazioni dei cittadini. Per noi la sicurezza è un fattore prioritario, come lo è il recupero delle strutture storiche di Pirri».

E un ulteriore passo sarà l’avvio dei lavori dell’immobile della sezione di Polizia municipale di via Riva Villasanta: la data prevista è fine gennaio. Verrà effettuato il restauro della facciata e la sua messa in sicurezza. In fase di verifica la ristrutturazione interna dell’edificio.

Le preoccupazioni

Nell’ultimo periodo gli abitanti di Pirri hanno più volte denunciato e segnalato episodi di micro-criminalità, chiedendo il potenziamento dei controlli. (m. v.)

