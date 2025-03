Polizia locale: 36 candidati a comandante 

Sono 36 i candidati alla carica di comandante della Polizia locale, ruolo vacante dal 30 giugno del 2023 quando Guido Calzia lasciò l’incarico per trasferirsi a Roma. da allora l’incarico ad interim è stato affidato a Gianbattista Marotto, dirigente del servizio Sviluppo organizzativo e risorse umane.

Il 6 marzo è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune “l’avviso pubblico di selezione di un elenco di candidati idonei al conferimento, a tempo pieno e determinato, di un incarico dirigenziale cui attribuire l’incarico di comandante della polizia locale”. Nelle prossime settimane ci saranno i colloqui.

Gli aspiranti comandanti sono stati convocati in Municipio lunedì alle 11 per i colloqui dalla presidente della commissione esaminatrice, Antonella Marcello. «Chi non si presenterà al colloquio sarà considerato rinunciatario», si legge nell’avviso.

RIPRODUZIONE RISERVATA