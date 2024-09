Polizia in campo contro la malamovida: arresti e denunce in centro 

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale, quattro denunce per esplosioni pericolose e guida in stato d’ebbrezza. Sono alcuni dei numeri che, in luglio e agosto, hanno caratterizzato l’attività delle forze dell’ordine contro la “malamovida”. Le operazioni sono state condotte da polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia stradale e locale.

Cinquanta i veicoli controllati dalla Polstrada, con decine di multe. La Polizia amministrativa ha controllato venti pubblici esercizi: otto le sanzioni, soprattutto per vendita di alcolici ad under 16. Anche una denuncia alla Procura. Cinque locali chiusi dal questore, per problemi di ordine e sicurezza pubblica.

Grande rilievo al fenomeno delle “bande giovanili multietniche”, responsabili di episodi di microcriminalità: alcuni minori riaffidati alle famiglie, convocate in Questura.

Quattrocento i posti di controllo, seimila identificati, tre fogli di via, tre ammonimenti per atti persecutori e altri tre per violenze domestiche.

C’è inoltre il contrasto alle truffe agli anziani, fenomeno particolarmente odioso ed allarmante. La Squadra mobile ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria sei persone in tre operazioni, in un caso assieme ai carabinieri. Recuperati diecimila euro in contanti e gioielli per migliaia di euro.

