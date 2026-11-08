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Oristano
09 novembre 2026 alle 00:46

Polizia,  il sindacato: più mezzi 

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La rapina a uno studente sul ponte di Brabau fa tenere alta l’attenzione. È vero che Oristano resta una delle città più sicure d’Italia ma quell’episodio, nonostante l’indagine a tempo record della polizia che ha arrestato uno dei presunti responsabili, è un segnale da non sottovalutare. Ne è convinto il sindacato Siulp che, con il suo segretario provinciale, Giovanni Monaco ribadisce la necessità di un presidio costante del territorio, soprattutto di notte, e uffici di polizia con uomini, mezzi e risorse adeguati. «Il tema della sicurezza dei cittadini non è da considerare in alcun modo secondario» ha ribadito. Il sindacato ha richiamato anche le condizioni in cui lavorano ogni giorno le donne e gli uomini in divisa, spesso con organici che andrebbero rafforzati. Per il sindacato è fondamentale valorizzare il lavoro quotidiano di chi indossa la divisa. ( v. p. )

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