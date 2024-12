Polizia, il giuramento di 83 allievi 

Sono 83 i nuovi agenti in prova del 227esimo corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato che nei giorni scorsi hanno prestato giuramento al Caip di Abbasanta. La cerimonia si è svolta contestualmente in undici scuole della Polizia, all’evento hanno preso parte anche la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro e il Capo della polizia Vittorio Pisani. Al Centro addestramento e istruzione professionale di Abbasanta, diretto dalla vice questora Denise Mutton, hanno partecipato anche il prefetto, il questore e la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta che hanno premiato gli agenti in prova qualificati ai primi tre posti: Marta Zammarano, Federica Sanna e Maria Mele. I giovani agenti inizieranno a breve un periodo di tirocinio operativo di quattro mesi nei vari uffici e reparti della Polizia, avranno l’occasione di mettere in pratica quanto appreso nel percorso formativo appena concluso.

RIPRODUZIONE RISERVATA