Polizia e pompieri incontrano la città 

Una serata per conoscere meglio le forze dell’ordine e il loro lavoro. Venerdì pomeriggio, in piazza del Carmine, la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco hanno allestito stand sulle loro specialità, in un’iniziativa promossa dal Comune. «Sono presenti la Polizia postale, Ferroviaria, Scientifica, gli artificieri, il reparto Volo, il reparto Mobile e anche i cinofili» commenta il vicario del questore, il dirigente Antonio Nicolli. «C’è il pullman azzurro della Stradale. Siamo impegnati per garantire il grande movimento dei turisti».

«Con i droni si ricercano le persone e si mappano le aree degli incendi», aggiunge Marcello De Martis, ispettore antincendio dei Vigili del fuoco: «I mezzi telecomandati entramp negli edifici in fiamme. Abbiamo cesoie e divaricatori da usare negli incidenti stradali». A disturbare la tranquillità della piazza, solo l’azionamento di una sirena: per oggi nessun pericolo, ma solo la felicità dei bambini.