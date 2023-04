Polizia di Stato, festa per i 171 anni  

La Polizia di Stato celebrerà, mercoledì 12 aprile, il 171° anniversario della sua fondazione che, anche quest’anno, avrà il tema “Esserci sempre”.

Nella circostanza, a Cagliari, alle 11 nella Sala “Pasolini” del Centro Congressi della Fiera si svolgerà una cerimonia, in contemporanea con tutte le altre Questure d’Italia, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose locali.

Le ricompense

Nel corso della cerimonia saranno consegnate le ricompense ai dipendenti della Polizia di Stato che si sono evidenziati per particolari meriti durante lo svolgimento del servizio nelle sedi dell’Isola.

Negli spazi all’aperto del centro fieristico, verranno allestiti stand espositivi con tecnologie e mezzi in dotazione delle diverse articolazioni della Polizia di Stato, al fine di far conoscere alcune delle attività poste in essere dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a tutela della collettività.