Polizia di frontiera: «Molto lavoro e poco personale»  

Gli operatori della polizia di frontiera sono pochi per la mole di lavoro che devono affrontare nel periodo estivo, anche a causa dell’immigrazione.

Per questo il Siap, uno dei principali sindacati di categoria, lancia l’allarme. «L'ufficio di frontiera, quello dedito ai controlli documentali, versa in una situazione molto grave», scrive in una nota Marco Tavolacci. «È composto da 7-8 operatori e nella stagione estiva è sottoposto ad una mole di lavoro troppo onerosa per essere affrontata con un numero così esiguo di dipendenti. Serve da parte del Ministero una riflessione profonda e un'azione immediata e conseguenziale». Secondo Tavolacci, «servirebbero più operatori, almeno 4-5, da inserire nella pianta organica, o in regime di aggregazione, per poter operare al meglio. L'immigrazione è uno dei temi più scottanti di questi anni, ma pare che a Cagliari nessuno se ne sia accorto», evidenzia l’esponente del Siap. «Anche nello scalo marittimo la situazione non è delle migliori, anche lì l'organico andrebbe rimpinguato. Sarroch invece meriterebbe in capitolo a se», aggiunge Tavolacci. «Si lavora con due soli operatori in un ufficio fatiscente. Siamo stanchi di dover sempre elemosinare personale, per questo motivo chiediamo al Ministero ed alle istituzioni competenti di mettersi una mano sulla coscienza, perché cosi non è possibile operare al meglio e in sicurezza».

