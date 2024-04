Polizia, concorso per diventare agenti

La polizia di Stato assume nuovi agenti. Sul Portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1.887 allievi agenti. È aperto ai cittadini italiani, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale o rafferma annuale in servizio o in congedo.

La scadenza

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 13 maggio, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”).

L'ufficio concorsi della Questura di Cagliari sarà a disposizione tutte le mattine, dal lunedì a sabato, dalle 9 alle 13.

