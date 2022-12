Polizia, agenti in fuga da Olbia 

Altro che istituzione della Questura di Olbia, come veniva annunciato qualche anno fa, l’amministrazione della Polizia di Stato vara un riordino che penalizza fortemente la città gallurese. Lo sostengono la minoranza in Consiglio comunale e i sindacati degli agenti. Di fatto, stando alla tesi di tutti i consiglieri di opposizione e delle sigle sindacali, Olbia è la Cenerentola della Sardegna se si parla di articolazioni territoriali della Polizia. E non significa solo ordine pubblico e indagini, perché nel Commissariato olbiese sono in forte sofferenza gli uffici Stranieri, Immigrazione (per pratiche trattate tra i primi nell’Isola), Passaporti, Licenze e Porto d’armi. Senza personale, file e intasamento (soprattutto per l’Ufficio Stranieri) sono all’ordine del giorno.

«Olbia senza Polizia»

I sindacati della Polizia di Stato hanno chiesto un cambio di rotta deciso al ministro Matteo Salvini. «È necessario un nuovo approccio. Con questa situazione – dice il segretario della sigla Siulp, Massimo Pala – il ministero dell’Interno dimostra ancora una volta di essere totalmente scollegato dalla realtà. La riforma che entrerà in vigore entro il 2026 prevede una pianta organica di 59 unità. Nessun aumento di personale, dunque. In un quadro che vede una emorragia continua di poliziotti, nel 2022 ne sono andati in pensione dieci. Inoltre tutti i nuovi trasferimenti sono stati a vantaggio della Questura di Sassari, a Olbia zero. Se poi vogliamo allargare il discorso, bisogna ricordare che anche il Commissariato di Tempio è ridotto ai minimi termini. Olbia e la Gallura non sono territori al centro dell’attenzione per il ministero. Eppure questa città ha indici demografici ed economici che imporrebbero ben altro atteggiamento».

«Il sindaco si attivi»

I consiglieri di minoranza si sono rivolti direttamente al sindaco, Settimo Nizzi, con una mozione: «La pianta organica del Commissariato di Olbia risulta particolarmente deficitaria considerati i reati che si perpetrano su questo territorio, reati che assumono talvolta particolare rilevanza sociale e che non hanno eguali sul territorio della Sardegna fatta eccezione per il capoluogo: furti, spaccio di stupefacenti, bande minorili, reati informatici. La Questura di Sassari dista oltre 100 chilometri e l’invio di personale in situazioni emergenziali, sempre più frequenti, non risulta agevole. Tale carenza nel tempo ha portato gravi disservizi sia dal punto di vista del controllo del territorio, prevenzione dei reati, repressione, assistenza ai cittadini nelle procedure amministrative di rilascio passaporti e porti d’arma». La minoranza chiede che il sindaco apra una vertenza sul punto con lo Stato.