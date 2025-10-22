Polizia, 150 agenti al corso nel Caip 

È in fase di avanzato svolgimento il 231° corso degli allievi agenti della polizia, ospitato nel Centro di addestramento ad Abbasanta, con 150 giovani provenienti da tutta la Sardegna e dalla Sicilia. Il corso si concluderà entro fine anno, mentre la cerimonia di giuramento è prevista a gennaio 2026, sempre nella storica sede abbasantese.

Un appuntamento di grande rilievo istituzionale che conferma il ruolo centrale del Caip che nel tempo ha formato migliaia di uomini e donne, oggi operativi nei diversi comparti della sicurezza pubblica in tutta Italia. A sottolineare l’importanza del Centro anche il Sindacato autonomo di polizia guidato dal segretario regionale Toto Listo e da quello provinciale Domenico Scanu.

«Grazie alla professionalità e alla dedizione del personale istruttore – affermano dal Sap – il Caip continua a garantire una formazione di eccellenza coniugando competenza tecnica, disciplina e senso del dovere. Il percorso formativo prepara i futuri agenti ad affrontare con responsabilità e passione il servizio alla collettività».

La cerimonia di giuramento sarà anche occasione di collaborazione tra le istituzioni locali, con la sindaca Patrizia Carta che come sempre offre piena collaborazione e supporto organizzativo, considerato l’arrivo di centinaia di persone. Un evento che genera un ritorno economico per Abbasanta e i paesi vicini. «Esprimiamo grande soddisfazione per il percorso dei nuovi agenti – concludono dal Sap – e per l’impegno del personale del Caip, che nonostante la cronica carenza di organico, riesce a garantire standard elevati». Anche nel 2026 sono annunciati altri due corsi. ( s. c. )

