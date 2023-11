Politkovskaya, graziato il killer della giornalista 

Mosca. Yevgeny Prigozhin girava le carceri del Paese per convincerli ad arruolarsi nella sua Wagner. Moltissimi lo hanno seguito, e tanti altri sono entrati nelle forze armate regolari. Così, combattendo in Ucraina, migliaia di detenuti russi hanno ottenuto la grazia e hanno riacquistato la libertà. Ma il caso di Serghei Khadzhikurbanov è diverso. Questo ex agente dei servizi speciali, graziato dopo sei mesi di servizio al fronte, era stato condannato per il coinvolgimento nell’uccisione, nel 2006, della giornalista Anna Politkovskaya, una voce critica del presidente Vladimir Putin e accusatrice del leader ceceno Ramzan Kadyrov. La grazia concessa a Khadzhikurbanov è «una mostruosa ingiustizia e arbitrarietà, un oltraggio alla memoria di una persona uccisa», hanno reagito i figli della Politkovskaya e il comitato editoriale di Novaya Gazeta, il giornale per il quale la reporter lavorava e che aveva pubblicato le inchieste in cui denunciava atrocità dei russi in Cecenia. Il 7 ottobre del 2006 la giornalista, che aveva 48 anni, venne uccisa a colpi d’arma da fuoco nell’ascensore della sua casa a Mosca. Arrestato nel 2007, Khadzhikurbanov era stato assolto nel 2009 e poi condannato nel 2014.

