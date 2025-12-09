«Politici uniti per riaprire il ponte nel 2026» 

La mattina dell’8 dicembre 2023 gli operai dell’ex Provincia del Sud Sardegna sbarravano il ponte di ferro per “rischio crollo”: Villaputzu isolata da un giorno all’altro e disagi a non finire per l’intero Sarrabus. Le rassicurazioni non mancarono: «Si lavorerà giorno e notte – dissero gli allora vertici della Provincia – per portare a termine i lavori in anticipo rispetto alla scadenza, e cioè prima del 3 giugno 2025». Sabato sera nell’aula consiliare di Villaputzu è stato invece “festeggiato” il secondo compleanno del ponte chiuso con un’assemblea popolare indetta dal Comitato del Ponte. E sono stati snocciolati alcuni numeri: in 24 mesi non solo il ponte non è stato riaperto ma la percentuale di avanzamento dei lavori è pari a circa il venti per cento. Un cantiere, insomma, che sembra non finire mai. Ma è proprio quello che cittadini e sindaci vogliono scongiurare.

Il giudizio

«È difficile essere ottimisti – ha detto il presidente del comitato Antonio Congiu – ma noi faremo di tutto per tenere alta l’attenzione e coinvolgere la politica ai massimi livelli». Anche perché «se magari qualcuno ancora non lo sa – ha aggiunto mostrando uno studio del 2021 dell’università di Cagliari – questo ponte così com’è rischia di essere spazzato via in caso di piena. Basti pensare che l’altezza dall’alveo oggi è di poco più di quattro metri, mentre invece era stato realizzato con un’altezza di quasi 8 metri». E dunque «oltre a ristrutturarlo occorre abbassare l’alveo altrimenti si rischia di fare il lavoro per nulla».

L’assemblea

È intervenuto il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì, nuovo consigliere della Città Metropolitana di Cagliari (subentrata alla Provincia nella gestione del ponte): «Sono qui – ha chiarito Dessì – per dare supporto al territorio e assicurare tutto il mio impegno all’interno della Città Metropolitana. Occorre valutare se proseguire con questa impresa o no. Auspico che possa subentrare la ditta arrivata seconda che tra l’altro è sarda».Da parte della Città Metropolitana, come ha aggiunto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu (che ha ribadito il massimo impegno anche da parte della Regione, per quanto non direttamente coinvolta), sono arrivate una raffica di contestazioni all’impresa: «Non hanno più scuse – ha detto Porcu – o lavorano bene o vanno a casa». Contestazioni che prima non potevano essere fatte «perché – ha aggiunto – l’impresa si è appigliata a una serie di impedimenti. Ad esempio i tubi Abbanoa e i cavi Telecom che non gli avrebbero consentito di procedere. Adesso qualsiasi riserva è stata rimossa». I lavori però procedono sempre a rilento: al massimo si intravedono tre operai. Troppo poco per un cantiere da quasi tre milioni di euro. E allora «muoviamoci senza distinzioni politiche – è il resoconto unanime dell’assemblea – per far sì che entro il 2026 il ponte sia riaperto».

