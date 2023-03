Politici, imprese e sindacati: «Ora avanti con maggiore forza»  

Interviene l’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu: «Non arretreremo di un passo, andremo avanti più convinti che mai, confermando tutti gli impegni presi per rafforzare la candidatura della Sardegna all’Einstein Telescope, di importanza strategica per la nostra regione e per l’Italia. Chiunque voglia impedirne la realizzazione va contro l’interesse dei sardi e non ha a cuore il futuro della nostra Isola».

Il governatore esprime solidarietà a Lula, ai cittadini, agli amministratori locali, all’Istituto nazionale di fisica nucleare e alle realtà coinvolte in “Archimedes”. «A Sos Enattos non vogliamo le bombe, vogliamo dare alla luce un’impresa scientifica che porti ricchezza, lavoro e sviluppo al territorio, rilanciando così un sito patrimonio della tradizione mineraria sarda con caratteristiche geofisiche uniche e ideali per lo studio dei segreti dell’universo».

Non sarà un gesto orrendo a rovinare l’entusiasmo e l’impegno di una comunità intera per costruire un futuro migliore. E il messaggio intimidatorio contro l’Einstein Telescope ha compattato ancora di più la politica di ogni colore, il sindacato e le imprese che stanno supportando con forza quest’opera avveniristica. «Un’opportunità irrinunciabile per la nostra Isola e per l’intero Paese», sottolinea il presidente della Regione Christian Solinas, «qualsiasi azione tesa a impedire la realizzazione del progetto è un atto contro la Sardegna e i sardi».

Sdegno e determinazione

Tristezza e sgomento da parte del consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa: «Gettare un’ombra sull’opportunità che lì venga ospitato l’Einstein Telescope danneggia l’immagine di Lula e della Sardegna agli occhi del mondo. Quello che è accaduto colpisce le coscienze di tutti noi e ci riporta indietro negli anni, quelli più bui».

Il consigliere e neo segretario del Pd sardo Piero Comandini parla di «gesto vile», ma che «certo non fermerà questo grande progetto, opportunità unica e irrinunciabile per la Sardegna». Tutto il Partito democratico «è vicino alla popolazione», e ha fiducia del fatto che «il lavoro attento degli inquirenti assicurerà i colpevoli alla giustizia».

La candidatura

Interviene il deputato dem Silvio Lai: «Poteva trasformarsi in una tragedia e per fortuna, ora, possiamo parlare solo di atto intimidatorio. Il progetto dell’Einstein Telescope è importantissimo, e se lo vinciamo porterà svariati miliardi di investimenti sull'Isola, oltre al prestigio di veder realizzata una così importante iniziativa a carattere scientifico. C’è una relazione tra ordigno e progetto? Se sì, chi vuole fermare e perché la candidatura della Sardegna?».

Il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci parla di «gesto vile e insensato. Chi lo ha compiuto si è collocato automaticamente fuori dalla nostra comunità. La Sardegna vera è quella capace di coltivare idee ambiziose, di essere protagonista dell’innovazione grazie alla quale possono nascere nuove opportunità. Se qualche anonimo guastatore pensa di fermare in questo modo il progetto per il telescopio, è un povero illuso. È un motivo in più per accelerare e realizzare un’opera che proietta la nostra Isola nello scenario internazionale».

Sindacato e imprese

Dalla Cgil, il segretario generale Fausto Durante e la segretaria della Camera del Lavoro Nuoro Ogliastra Domenica Muravera avvertono che «progresso e sviluppo non possono essere ostaggio di un’idea arcaica di società», e rilanciano la richiesta di creare un comitato con le forze sociali, le imprese, le migliori risorse del mondo accademico e della ricerca scientifica: «Questo è il modo per dare forza alla candidatura e mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché il sito sia competitivo, ed è anche una risposta concreta contro il vergognoso gesto compiuto».

«La Cisl a tutti i suoi livelli non può che manifestare il proprio sdegno per il grave atto intimidatorio che vorrebbe minacciare la realizzazione di un progetto auspicato e atteso a beneficio dell’intera regione», sottolinea Maria Luisa Ariu, segretaria a Nuoro. «Questo atto, che vogliamo confidare rimanga un episodio isolato, costituisce un vero e proprio danno di immagine non solo per il territorio, ma per tutti i sardi».

Per Confartigianato Imprese Sardegna, l’episodio di ieri «è un fatto gravissimo, sul quale occorre fare piena luce al più presto, affinché chi vorrebbe fermare lo sviluppo della ricerca italiana e la crescita del nuorese e dell’intera Sardegna non abbia il minimo spazio di azione. Siamo al fianco di chi è impegnato nel progetto, amministratori, politici, scienziati e comuni cittadini». (cr. co.)

