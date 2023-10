Politici e stipendi, tutte le indennità 

«Devono impegnarsi, li paghiamo per questo»: è uno dei modi di dire preferiti dei cittadini, quando si lamentano dei più svariati problemi legati all’amministrazione delle città. Ma esattamente, quanto vengono pagati i politici che si occupano del territorio del Sulcis Iglesiente? Partendo da Carbonia e Iglesias, il dato che salta subito all’occhio è che negli ultimi anni le cifre sono cambiate, soprattutto a partire dalla delibera regionale del marzo 2022 che ha incrementato gli stipendi di sindaci, assessori, presidenti dei Consigli comunali. Anche per i Comuni risultanti capoluoghi di Provincia sotto i centomila abitanti le cifre sono aumentate nettamente, quasi raddoppiate rispetto alla passata consiliatura. Nel confronto tra Carbonia e Iglesias si notano, però, delle differenze.

Iglesias

Corrisponde alla cifra di quasi 42 mila euro (lordi) l’esborso mensile per le indennità di funzione spettanti al sindaco, al suo vice, ai 7 assessori e al presidente del Consiglio comunale. Le cifre indicate corrispondono al lordo ed il primo cittadino Mauro Usai ricava mensilmente 9.350 euro, il suo vice e assessore incaricato di diverse deleghe, Francesco Melis, guadagna 5.143 euro, mentre i restanti sei assessori (Claudia Sanna, Alberto Cacciarru, Giorgia Cherchi, Daniele Reginali, Vito Spiga e Angela Scarpa) 4.208 euro ciascuno. Tutti i membri della Giunta percepiscono l’intera indennità, mentre il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Pilurzu, non ha optato per il distacco dalla propria occupazione lavorativa e il suo stipendio, dimezzato, si attesta sui 2.104 euro. I 23 consiglieri comunali e quelli facenti parte delle cinque commissioni, percepiscono un gettone di presenza per ogni seduta pari a 61,78 centesimi lordi. Per quanto concerne le commissioni consiliari, non esiste un limite di convocazione (così come per le sedute del Consiglio), ma possono essere convocate soltanto qualora venga depositato un atto posto all’attenzione proprio di una delle cinque commissioni presenti.

Carbonia

Più basse leggermente le cifre che riguardano la città mineraria cugina dove la spesa mensile lorda (le cifre nette si calcolando togliendo il 35 per cento che comunque l’ente spende) è di 34.992 per sindaco, vicesindaco, 5 assessori e presidente del Consiglio. Le cifre sono più basse sia perché ci sono meno assessori sia in virtù di una decurtazione del 10 per cento applicata dall’inizio della consiliatura Morittu. Ecco le indennità erogate nel dettaglio in questo 2023: per il sindaco Pietro Morittu lo stipendio lordo, dopo la decurtazione del 10 per cento, è di 8.694 euro. Per il suo vice (e assessore), Michele Stivaletta, è di 4.781,70. Identici gli stipendi, 3.912,30 lordi, degli assessori e del presidente del Consiglio a meno che non ci sia chi ha deciso di non distaccarsi dal suo posto di lavoro, perché in quel caso l’indennità si dimezza. Nel caso della Giunta in carica, l’unico che nel 2023 è a mezzo stipendio è il nuovo assessore ai Servizi Sociali Paolo Moi, dunque il suo stipendio lordo è di 1.956,15 euro (netto quindi 1.271, 7). Indennità piena per il presidente del Consiglio Federico Fantinel e per gli assessori Giorgia Meli, Katia Puddu (dal 2023, prima anche lei percepiva la metà), Manolo Mureddu e Antonietta Melas: per tutti 3.912,30.

Più alte però le spese che riguardano il Consiglio comunale e le commissioni: per ciascuna riunione di commissione o di assemblea civica, il gettone (lordo, vale lo stesso principio del 35 per cento) ammonta a 65 euro: in base alle previsioni questo potrebbe far passare le spese complessive dei gettoni dai cento a oltre trecentomila euro all’anno. Il dettaglio lo si vedrà a fine anno.

