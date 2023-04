Politiche sociali, la Sardegna non brilla 

Classifica non proprio positiva per la Sardegna che, lo scorso anno, è finita al 14° posto tra le regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. Il dato emerge dalle classifiche del “Welfare Italia Index”, realizzato da “Welfare, Italia”, think tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House – Ambrosetti. Si tratta di uno strumento di monitoraggio che analizza gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire.

In particolare, per quanto riguarda gli indicatori di spesa, la Sardegna è in terza posizione per interventi e servizi sociali (256 euro pro capite verso i 152 euro della media nazionale), in quarta posizione per beneficiari di sussidio di disoccupazione Naspi, percepita dal 6,9 per cento della popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni, e al quinto posto per spesa in reddito e pensione di cittadinanza: 19,5 euro pro capite mensili nel 2022, a fronte di una media italiana di 12,7 euro.

Non solo, l’Isola finisce all’ultimo posto nella graduatoria relativa al tasso di partecipazione alle forme pensionistiche complementari: soltanto il 25,6 per cento dei lavoratori sardi ha sottoscritto una forma previdenziale integrativa di secondo o terzo pilastro. Si tratta di un dato inferiore a qualsiasi altra regione italiana, con oltre 10 punti percentuali in meno rispetto alla media (37,5%). ( fr. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA