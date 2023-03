Politica, spunta la candidatura di Soru 

Pubblico davvero numeroso ieri sera al teatro San Giuseppe per sentir parlare di politica. Tanta attenzione e molta curiosità soprattutto per le parole dell’ex presidente della Regione Renato Soru che a molti sono sembrate l’annuncio di una candidatura. «Non so se la mia carriera politica sia conclusa o meno, forse no. Non ho uno sguardo lungo nei confronti del passato, ma per il futuro sì», ha detto.

Ad aprire il dibattito un altro ex presidente della Regione, Pietrino Soddu: «La politica è vita, ma ora non è ben vista. Oggi assistiamo a un fenomeno dove non si riesce a distinguere i partiti di destra da quelli di sinistra. La politica però non è scomparsa, non si è persa, ha solo cambiato padroni: le multinazionali, i mass media, la grande finanza e il capitale internazionale. Abbiamo i diritti ma non basta la Costituzione affinché si affermino». Al suo discorso si sono collegati altri big come Antonello Soro, Angelo Rojch, Antonello Cabras, Renato Soru, Beppe Pisanu, Carmelo Porcu. Il convegno dal titolo “Politica quando e dove ti sei persa?”, moderato dal giornalista Giacomo Mameli, ha visto la partecipazione del vescovo Antonello Mura in rappresentanza della Diocesi, organizzatrice dell’evento con il settimanale L’Ortobene.

RIPRODUZIONE RISERVATA