Politica in lutto, addio a Ignazio Cuccu 

Carbonia saluta uno degli esponenti di spicco della politica cittadina, e non solo, degli ultimi decenni. Classe 1947, nativo di Gonnesa di cui fu sindaco sul finire degli anni ‘70, Ignazio Cuccu, ha contribuito a scrivere la storia politica del territorio e negli anni ha ricoperto diversi ruoli, ma non ha mai smesso di fare il militante politico sino a pochi mesi prima della scomparsa.

La politica

La sua storia è legata a quella del Partito Comunista. Nel 1979 divenne segretario della federazione del Pci del Sulcis e nel 1984 responsabile della segreteria regionale. Nello stesso anno divenne consigliere regionale, rimanendo in carica per due legislature consecutive. Il suo nome è fortemente legato anche a quello della sua città d'adozione. Consigliere comunale già nel 1983, dal 1997 al 2001 fu assessore ai Lavori pubblici nella Giunta guidata da Antonangelo Casula e dal 2001 al 2006 ebbe la delega all’Urbanistica nella Giunta presieduta da Toree Cherchi. Dal 2011 al 2016 fu presidente del consiglio comunale e nel corso di quel mandato, nel 2015, fu vittima di un atto intimidatorio (incendiariono la porta del garage della sua casa). Ignazio Cuccu ha ricoperto anche tanti altri incarichi, come ad esempio quello di presidente del consorzio industriale del Sulcis Iglesiente. La notizia della morte di Ignazio Cuccu è arrivata in Municipio mentre era in corso il consiglio comunale, che è stato interrotto. «Se ne va una persona di grande spessore politico, che ha fatto della militanza nel Pci un vessillo da difendere e preservare nel corso degli anni», ha commentato il sindaco Pietro Morittu.

Gli ex sindaci

Ugo Piano, sindaco dal 1983 al 1990, non trattiene l’emozione: «Per me oltre al compagno e all’amico se ne va un fratello. Sono fortemente addolorato, con lui ho condiviso cinquant'anni della mia vita». Antonangelo Casula, sindaco dal 2000 al 2011 ricorda il gennaio 1984: «Con lui accompagnammo Enrico Berlinguer nel suo ultimo viaggio in Sardegna e in quell’occasione venne anche inaugurata la sede della federazione del Sulcis. Con lui sono stati anni di grande collaborazione e condivisione ideale». Tore Cherchi si spinge oltre: «È stato e resta una delle personalità eminenti della sinistra del Sulcis Iglesiente e della Sardegna. Prima di tutto bisogna ricordare il suo ruolo di dirigente di partito. Il suo agire era sostenuto da una solida cultura umanistica intrecciata con una capacità di analisi dei processi sociali maturata fra i minatori del Sulcis e i lavoratori di Portovesme e da una volontà che non schivava il conflitto aperto quando necessario per difendere una linea politica».

