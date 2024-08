Politica e social, il caso finisce in Consiglio 

A San Gavino Monreale la polemica politica si sposta dalle piazze reali a quelle virtuali e il dibattito si infiamma con botta e risposta continua tra consiglieri comunali di maggioranza, minoranza o semplici cittadini. Per questo motivo i cinque consiglieri dell’opposizione Nicola Ennas, Angela Canargiu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa e Bebo Casu hanno chiesto che nel prossimo Consiglio comunale venga inserito un punto all’ordine del giorno sull’uso dei social da parte degli amministratori.

Le motivazioni

«Dalla campagna elettorale e a seguito dell’esito delle elezioni – rimarcano i cinque esponenti della minoranza – è cresciuto in maniera smisurata l’uso dei social anche con affermazioni caratterizzate da un linguaggio poco rispettoso tra amministratori, nello scambio con i cittadini, da espressioni di dileggio e talvolta anche da insinuazioni rivolte ai componenti della precedente amministrazione e agli avversari politici. Questi comportamenti appaiono poco costruttivi agli occhi della popolazione che legge e non partecipa, ma giudica».A segnalare i toni, ritenuti scortesi sui social, ci pensa anche l’ex consigliera comunale Antonella Matzeu, 55 anni, che ha commentato su Facebook un post sull’iniziativa “Alleniamoci insieme” organizzata da due giovani sportivi del paese: «Il primo cittadino nel suo commento al post mi ha scritto “Eppure è scritto in italiano”, dimostrandosi scortese. Io sono un’insegnante che pensa di conoscere la lingua italiana. Non è questo il modo di rispondere ai cittadini e questo tono, usato nei confronti di una donna, mi sembra poco rispettoso».

L’impegno

Ma il sindaco Stefano Altea, 44 anni, molto presente in Comune ma anche sulle piazze virtuali come Facebook e Instagram, non si scompone e mostra segni di apertura sulla tematica: «Come principio, siamo assolutamente d’accordo per un uso corretto dei social da parte degli amministratori. Come amministratori siamo chiamati non solo a rappresentare, ma anche a dare il buon esempio in tutte le sedi e in tutti i contesti. Spero che ci sia da parte dei gruppi di minoranza la stessa attenzione, sobrietà e onestà intellettuale che, garantisco, contraddistinguerà la nostra amministrazione durante tutto il mandato».

Commenti vietati

A far discutere è anche il fatto che la nuova amministrazione abbia di fatto limitato i commenti sulla pagina Facebook “Comune di San Gavino Monreale” come sottolinea il pensionato Pasquale Marongiu, 74 anni: «L’amministratore di questa pagina istituzionale ha chiuso la possibilità a qualsiasi cittadino di esprimere il proprio parere. L’avere chiuso il dibattito è un fatto scorrettissimo e chiedo alla maggioranza di riaprire immediatamente la pagina ai commenti. Se la cosa non sarà fatta, chiederò ai consiglieri di opposizione di portare la questione al prossimo Consiglio comunale». Nel post l’amministratore scrive: «Questa pagina non è al momento dedicata a dibattito pubblico. Pertanto si procede alla chiusura dei commenti».

