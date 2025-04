Politica e impegno sociale: rinasce la Consulta giovanile 

Dopo tanti anni ritorna a Fluminimaggiore la Consulta giovanile. Nei giorni scorsi il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento e a breve si raccoglieranno le iscrizioni per far parte del gruppo.

«Si tratta della ricostituzione di una consulta cittadina – spiega Francesca Murtas, consigliera comunale con delega per gli spettacoli – che nel nostro paese manca da tempo e che sin dal nostro insediamento avevamo deciso di ricostituire. Questo per far avvicinare i giovani alla politica, per coinvolgerli nelle attività sociali e per affrontare, con pareri naturalmente non vincolanti, con proposte relative alla risoluzione delle problematiche e al miglioramento della vita giovanile nel nostro paese». Potranno far parte della nuova Consulta giovanile del centro ex minerario, tutti i residenti de età compresa tra i 14 e i 30 anni.

«La fascia di età intorno ai 17 anni – aggiunge la consigliera comunale – è quella più numerosa presente nella comunità di Fluminimaggiore».

Dopo l’approvazione del regolamento si passerà nei prossimi giorni all’apertura delle iscrizioni. Subito dopo il sindaco Paolo Sanna convocherà la prima riunione. «Abbiamo tanti giovani motivati – conclude Francesca Murtas - che non vedono l’ora di dare loro contributo». (fe. ma.)

